Свитолина снялась с турнира в Германии
Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира категории Premier в Штутгарте из-за травмы.
Как сообщает аккаунт теннисных новостей в Twitter Tennis.Life, у первой ракетки Украины проблемы с коленом.
Место Свитолиной займет ее соотечественница Леся Цуренко, которая недавно залечила повреждение руки. Еще одна украинка Катарина Завацкая выступит в квалификации.
Также турнир пропустят Мария Шарапова (Россия), Слоун Стивенс, Даниэль Коллинз (обе - США) и Доминика Цибулкова (Словакия).
Ранее Свитолина объявила, что возьмет паузу в выступлениях из-за травмы колена.
В апреле украинка поднялась на шестое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).