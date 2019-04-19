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Свитолина снялась с турнира в Германии

Сегодня, 03:24
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Свитолина снялась с турнира в Германии - фото

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports via Reuters

Свитолина продолжает восстановление после травмы колена

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира категории Premier в Штутгарте из-за травмы.

Как сообщает аккаунт теннисных новостей в Twitter Tennis.Life, у первой ракетки Украины проблемы с коленом.

Место Свитолиной займет ее соотечественница Леся Цуренко, которая недавно залечила повреждение руки. Еще одна украинка Катарина Завацкая выступит в квалификации.

Также турнир пропустят Мария Шарапова (Россия), Слоун Стивенс, Даниэль Коллинз (обе - США) и Доминика Цибулкова (Словакия).

Ранее Свитолина объявила, что возьмет паузу в выступлениях из-за травмы колена. 

В апреле украинка поднялась на шестое место в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Теги:   WTA Мария Шарапова Леся Цуренко Элина Свитолина Теннис

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