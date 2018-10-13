Свитолина снова уволила своего тренера и рискует пропустить итоговый теннисный турнир - СМИ

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прекратила сотрудничество со своим тренером Ником Савиано, с которым проработала чуть больше месяца, а также может пропустить итоговый теннисный турнир WTA, сообщает Большой теннис Украины.

Украинская теннисистка приняла решение прекратить сотрудничество с Савиано после поражения от китайской теннисистки Ван Цян в четвертьфинале на турнире в Гонконге. Элина Свитолина будет работать до конца сезона с Эндрю Беттлзом. Во время межсезонья Свитолина будет заниматься поисками нового главного тренера и тренера по физической подготовке.

Поскольку Свитолина не сыграет на двух последних турнирах WTA в Москве и Люксембурге, то поражение на турнире в Гонконге может помешать ей попасть на итоговый турнир WTA, где сыграют 8 лучших теннисисток мира.

Сейчас Свитолина занимает 7 место в мировом рейтинге, но в ближайшее время ее могут обойти Каролина Плишкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды).

В начале сентября Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества. Затем украинская теннисистка начала сотрудничество с Ником Савиано.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла представительнице Китая Ван Цян в четвертьфинальные на турнире в Гонконге - 2:6, 4:6.