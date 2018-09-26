26 сентября 2018, среда

Свитолина смогла улучшить позиции в рейтинге лучших теннисисток планеты

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Неудача конкурентки позволила Свитолиной подняться в рейтинге

Неудача конкурентки позволила Свитолиной подняться в рейтинге

Шестая ракетка мира Элина Свитолина станет пятой в рейтинге лучших теннисисток планеты на следующей неделе.

Это стало возможным благодаря поражению нынешней четвертой ракетки мира Каролин Гарсии во втором раунде турнира в китайском Ухане от Катержины Синяковой.

Тем самым французская теннисистка потеряет свои баллы, завоеванные после победы на этом первенстве в прошлом году. Этим также воспользуется чешка Петра Квитова, которая поднимется на четвертую строчку.

Накануне Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском Ухане. Ее обидчицей стала представительница Беларуси Арина Соболенко.

Недавно украинская теннисистка начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано.

Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

НВ

Хотите знать не только новости, но и что за ними стоит?

Читайте журнал Новое Время онлайн.
Подпишитесь прямо сейчас

Читайте 3 месяца за 59 грн
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Теннис ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове