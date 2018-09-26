Свитолина смогла улучшить позиции в рейтинге лучших теннисисток планеты

Шестая ракетка мира Элина Свитолина станет пятой в рейтинге лучших теннисисток планеты на следующей неделе.

Это стало возможным благодаря поражению нынешней четвертой ракетки мира Каролин Гарсии во втором раунде турнира в китайском Ухане от Катержины Синяковой.

Тем самым французская теннисистка потеряет свои баллы, завоеванные после победы на этом первенстве в прошлом году. Этим также воспользуется чешка Петра Квитова, которая поднимется на четвертую строчку.

Накануне Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском Ухане. Ее обидчицей стала представительница Беларуси Арина Соболенко.

Недавно украинская теннисистка начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано.

Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

НВ