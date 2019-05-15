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Свитолина сложила полномочия победительницы турнира в Риме - видео

Вчера, 02:18
2012
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Свитолина сложила полномочия победительницы турнира в Риме - видео - фото

WTA via Twitter

Свитолина проиграла в первом же раунде турнира в Риме

Действующая победительница турнира в Риме Элина Свитолина проиграла во втором раунде этого первенства.

Главная ракетка Украины на первой для себя стадии встречалась с представительницей Беларуси Викторией Азаренко и выиграла у той первый сет.

Во второй партии украинская теннисистка не сумела оказать необходимое сопротивление сопернице, взяв только один гейм.

Решающий сет снова остался за 51-й ракеткой планеты, несмотря на то, что шестой номер мирового рейтинга по ходу него вела 3:1 - 6:4, 1:6, 5:7.

Свитолина выигрывала турнир серии Premier 5 в итальянском Риме в 2017-м и 2018-м годах.

Накануне борьбу в первенстве прекратили другие украинские теннисистки - Даяна Ястремская и Леся Цуренко, проигравшие в первом раунде Карле Суарес-Наварро и Юлии Путинцевой соответственно.

НВ

Теги:   Элина Свитолина WTA Теннис

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