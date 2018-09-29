29 сентября 2018, суббота

Свитолина сенсационно вылетела в первом раунде престижного турнира в Пекине

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Свитолина проиграла под руководством нового тренера

Свитолина проиграла под руководством нового тренера

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно прекратила борьбу на турнире в Пекине с призовым фондом 6,3 млн долларов, проиграв в первом раунде сербке Александре Крунич.

Свитолина мощно начала матч, не оставив сопернице никаких шансов в первом сете, разгромив ее 6:0. Второй сет украинская теннисистка начала так же уверенно, поведя в счете 3:0. После этого Крунич взяла свою подачу, но Свитолина ответила удачным розыгрышем на своей. Для победы оставалось взять 2 гейма, но сербка неожиданно сравняла счет, а затем взяла еще две подачи - свою и чужую, выиграв сет.

Третью партию Свитолина начала с проигранной подачи, но впоследствии сумела сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, в котором оказалась сильнее сербская теннисистка - 4:7.

Элина Свитолина (Украина, 6) - Александра Крунич (Сербия) - 1:2 (6: 0, 4: 6, 6:7)

Недавно Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском городе Ухань. Ее обидчицей стала представительница Беларуси Арина Соболенко.

Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

Также стало известно, что благодаря поражению нынешней четвертой ракетки мира Каролин Гарсии во втором раунде турнира в китайском городе Ухань от Катержина Синяковой шестая ракетка мира Элина Свитолина станет пятой в рейтинге лучших теннисисток планеты.

НВ

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