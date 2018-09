Свитолина сенсационно вылетела в первом раунде престижного турнира в Пекине

Шестая ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина неожиданно прекратила борьбу на турнире в Пекине с призовым фондом 6,3 млн долларов, проиграв в первом раунде сербке Александре Крунич.

Свитолина мощно начала матч, не оставив сопернице никаких шансов в первом сете, разгромив ее 6:0. Второй сет украинская теннисистка начала так же уверенно, поведя в счете 3:0. После этого Крунич взяла свою подачу, но Свитолина ответила удачным розыгрышем на своей. Для победы оставалось взять 2 гейма, но сербка неожиданно сравняла счет, а затем взяла еще две подачи - свою и чужую, выиграв сет.

Третью партию Свитолина начала с проигранной подачи, но впоследствии сумела сравнять счет и перевести игру на тай-брейк, в котором оказалась сильнее сербская теннисистка - 4:7.

Элина Свитолина (Украина, 6) - Александра Крунич (Сербия) - 1:2 (6: 0, 4: 6, 6:7)

. @KrunicAlex stages an incredible comeback at @ChinaOpen to stun Svitolina!



Survives a set and 1-4 deficit to win 0-6, 6-4, 7-6 (4)! pic.twitter.com/Wuk676uXqI