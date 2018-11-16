Свитолина сделала оригинальное тату и провела фотосессию

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина провела фотосесию с оригнальными татуировками.

На своей странице в Instagram украинка опубликовала несколько фотографий со сьемок. На одной из них видно, что Свитолина нанесла временную татуировку с надписью "Королева дискотек".

Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины решил отметить украинскую теннисистку Элину Свитолину высокой наградой "Гордость Украины".

28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.