Свитолина сделала оригинальное тату и провела фотосессию

Четвертая ракетка мира Элина Свитолина провела фотосесию с оригнальными татуировками.
На своей странице в Instagram украинка опубликовала несколько фотографий со сьемок. На одной из них видно, что Свитолина нанесла временную татуировку с надписью "Королева дискотек".
Ранее Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины решил отметить украинскую теннисистку Элину Свитолину высокой наградой "Гордость Украины".
28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.
Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.
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