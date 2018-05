Свитолина сделала еще один шаг для защиты титула в Риме

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила немку Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Риме, который выиграла в прошлом году.

Несмотря на то, что первая ракетка Украины оказалась сильнее в двух сетах, каждый из них прошел в упорной борьбе - 6:4, 6:4.

Матч занял полтора часа. Это уже восьмая победа Свитолиной над представительницей Германии по итогам 13 поединков между ними.

.@ElinaSvitolina is the first into the @InteBNLdItalia semifinals!



Tops Kerber 6-4, 6-4! pic.twitter.com/WyMWeNdpWL