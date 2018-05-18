Свитолина сделала еще один шаг для защиты титула в Риме

Свитолина добыла победу в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина победила немку Анжелик Кербер в четвертьфинале турнира в Риме, который выиграла в прошлом году.

Несмотря на то, что первая ракетка Украины оказалась сильнее в двух сетах, каждый из них прошел в упорной борьбе - 6:4, 6:4.

Матч занял полтора часа. Это уже восьмая победа Свитолиной над представительницей Германии по итогам 13 поединков между ними.

В полуфинале турнира серии WTA украинская спортсменка сыграет против победительницы матча между эстонкой Анетт Контавейт и датчанкой Каролин Возняцки.

Накануне Свитолина переиграла россиянку Дарью Касаткину в 1/8 финала турнира в Риме, уступив ей в первом сете 0:6.

Ранее первая ракетка Украины сохранила четвертую строчку в мировом рейтинге, несмотря на вылет во втором раунде турнира в Мадриде.

НВ