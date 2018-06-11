Свитолина сдала позиции среди лучших теннисисток планеты

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с четвертого на пятое место рейтинга лучших теннисисток планеты.

Согласно официальному сайту Женской теннисной ассоциации, спортсменку обошла представительница США Слоун Стивенс, которая вышла в финал Ролан Гаррос.

Среди других украинских теннисисток Леся Цуренко поднялась на 34-е место, Катерина Козлова - на 65-е, Марта Костюк на 133-е, Даяна Ястремская - на 140-е, Катерина Бондаренко опустилась на 90-ю позицию.

Лидером рейтинга остается румынка Симона Халеп. На второй строчке продолжает находиться датчанка Каролин Возняцки, третье место - у Гарбинье Мугурусы из Испании.

Ранее Свитолина потеряла статус четвёртой ракетки мира после поражения в третьем раунде Ролан Гаррос.

Победителем второго в году турнира серии Большого шлема стала Симона Халеп, которая в финале победила Слоун Стивенс.