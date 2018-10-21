Свитолина с победы над неудобной соперницей начала выступление на Итоговом турнире WTA - видео

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина с победы стартовала на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), в котором принимают участие восемь лучших теннисисток сезона.

В матче первого тура Белой группы украинка обыграла чешку Петру Квитову, занимающую пятое место в мировом рейтинге, со счетом 6:3, 6:3.

Украинка четыре раза брала подачу соперницы в этом матче, отдав свою только раз.

Это первая победа Свитолиной над Квитовой с 2014 года. Чешка ведет по личным встречам с украинкой со счетом 7:2.

В другом матче Белой группы чешка Каролина Плишкова уверенно обыграла датчанку Каролин Возняцки - 6:2, 6:4. Таким образом, Плишкова и Свитолина возглавили квартет после первого тура.

Во втором матче турнира в Сингапуре Свитолина сыграет как раз против Плишковой. Матч состоится во вторник, 23 октября.

На этой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду WTA Jerry Diamond ACES Award от WTA за продвижение тенниса.

Ранее стало известно, что Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).

НВ