Свитолина с боями стартовала на Ролан Гаррос

Свитолина едва не уступила Айле Томлянович в первом сете, но все же смогла победить

Украинская теннисистка Элина Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в первом матче на Ролан Гаррос-2018.

Сначала Свитолина проигрывала Томлянович в первом сете со счетом 1:5, сделав большое количество ошибок, сообщает sportarena.

Но затем она собралась и впервые смогла взять подачу Томлянович после очень упорной борьбы.

После этого Свитолина не проиграла ни одного гейма, забрав победный гейм на подаче австралийки и выиграв сет со счетом 7:5.

Второй сет, как пишет sportarena, прошел для украинки легче. Свитолина взяла две подачи соперницы, отдав одну, и победила со счетом 6:3.

Теперь во втором раунде Ролан Гаррос первая ракетка Украины должна сыграть с победительницей пары Франческа Скьявоне / Виктория Кузмова.