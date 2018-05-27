27 мая 2018, воскресенье

Свитолина с боями стартовала на Ролан Гаррос

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Свитолина едва не уступила Айле Томлянович в первом сете, но все же смогла победить

Свитолина едва не уступила Айле Томлянович в первом сете, но все же смогла победить

Украинская теннисистка Элина Свитолина смогла победить Айлу Томлянович в первом матче на Ролан Гаррос-2018.

Сначала Свитолина проигрывала Томлянович в первом сете со счетом 1:5, сделав большое количество ошибок, сообщает sportarena.

Но затем она собралась и впервые смогла взять подачу Томлянович после очень упорной борьбы.

После этого Свитолина не проиграла ни одного гейма, забрав победный гейм на подаче австралийки и выиграв сет со счетом 7:5.

Второй сет, как пишет sportarena, прошел для украинки легче. Свитолина взяла две подачи соперницы, отдав одну, и победила со счетом 6:3.

Теперь во втором раунде Ролан Гаррос первая ракетка Украины должна сыграть с победительницей пары Франческа Скьявоне / Виктория Кузмова.

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