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Свитолина рассталась с французским теннисистом — медиа

Сегодня, 17:21
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Свитолина рассталась с французским теннисистом — медиа - фото

GEMS Instagram

Ранее Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает We Love Tennis со ссылкой на «надежный источник».

Ранее был удален совместный аккаунт пары в Instagram.

Сама украинка оставила только одну совместную фотографию с французом в своем личном аккаунте в той же соцсети, где они находятся в компании других спортсменов.

В январе Свитолина подтвердила, что встречается с Монфисом.

Украинская теннисистка улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам открытого чемпионата Франции.

Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.

Теги:   Гаэль Монфис Элина Свитолина Теннис

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