Свитолина рассталась с французским теннисистом — медиа Сегодня, 17:21 Цей матеріал також доступний українською GEMS Instagram Ранее Свитолина и Монфис удалили совместный аккаунт в Instagram GEMS Instagram

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает We Love Tennis со ссылкой на «надежный источник».



Ранее был удален совместный аккаунт пары в Instagram.

Сама украинка оставила только одну совместную фотографию с французом в своем личном аккаунте в той же соцсети, где они находятся в компании других спортсменов.

В январе Свитолина подтвердила, что встречается с Монфисом.

Украинская теннисистка улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам открытого чемпионата Франции.

Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.

