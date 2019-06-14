Свитолина рассталась с французским теннисистом — медиа
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассталась с французским теннисистом Гаэлем Монфисом, сообщает We Love Tennis со ссылкой на «надежный источник».
Ранее был удален совместный аккаунт пары в Instagram.
Сама украинка оставила только одну совместную фотографию с французом в своем личном аккаунте в той же соцсети, где они находятся в компании других спортсменов.
В январе Свитолина подтвердила, что встречается с Монфисом.
Украинская теннисистка улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам открытого чемпионата Франции.
Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.