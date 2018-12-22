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Свитолина рассказала, как политика влияет на ее выступления

Сегодня, 20:16
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Свитолина заявила, что старается изо всех сил

Украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что политическая ситуация на родине заставляет ее усиливать старания на корте.

В интервью CNN первая ракетка Украины отметила, что политика всегда будет актуальная на ее родине, и каждый день можно услышать плохие новости.

"Это очень тяжело, особенно для детей и для будущего. Вот почему я стараюсь изо всех сил", - добавила Свитолина.

По словам теннисистки, Украине сейчас тяжело сосредоточиться на чем-то, кроме политики, но если каждый будет на 100 процентов выполнять работу, говорит спортсменка, то все будут в порядке.

"Я просто пытаюсь делать все как можно лучше, пропагандирую спорт, и это самое важное для меня", - резюмировала Свитолина.

Ранее Свитолина заняла второе место по количеству побед на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам 2017 и 2018 годов.

Теги:   Элина Свитолина Теннис

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