Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге - видео

Свитолина выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Гонконге.

В 1/8 финала первой ракетке Украины противостояла представительница Японии Нао Хибино, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге.

Свитолина выиграла первый сет, не отдав сопернице ни одного гейма, после чего не позволила той перевести игру в решающую партию - 6:0, 6:3.

.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!



Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53 — WTA (@WTA) 11 октября 2018 г.

В следующем раунде турнира в гонконге оппоненткой пятой ракетки мира будет китайская теннисистка Ван Цян.

В первом раунде турнира в Гонконге Свитолина победила австралийку Присциллу Хон, которая занимает 181-ю позицию в рейтинге.

Ранее украинка прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном спустя два года сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

НВ