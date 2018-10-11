11 октября 2018, четверг

Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге - видео

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Свитолина выиграла в двух сетах
Фото: WTA via Twitter

Свитолина выиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Гонконге.

В 1/8 финала первой ракетке Украины противостояла представительница Японии Нао Хибино, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге.

Свитолина выиграла первый сет, не отдав сопернице ни одного гейма, после чего не позволила той перевести игру в решающую партию - 6:0, 6:3.

В следующем раунде турнира в гонконге оппоненткой пятой ракетки мира будет китайская теннисистка Ван Цян.

В первом раунде турнира в Гонконге Свитолина победила австралийку Присциллу Хон, которая занимает 181-ю позицию в рейтинге.

Ранее украинка прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном спустя два года сотрудничества после поражения в 1/8 финала Открытого чемпионата США.

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