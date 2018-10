Свитолина прошла в четвертьфинал турнира в Гонконге - видео

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира серии WTA в Гонконге.

В 1/8 финала первой ракетке Украины противостояла представительница Японии Нао Хибино, которая занимает 125-е место в мировом рейтинге.

Свитолина выиграла первый сет, не отдав сопернице ни одного гейма, после чего не позволила той перевести игру в решающую партию - 6:0, 6:3.

.@ElinaSvitolina seals victory at the @HKTennisOpen!



Gets the win over Hibino to book her place in the quarterfinals 6-0, 6-3! pic.twitter.com/z6n2I9rU53