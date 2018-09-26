Свитолина прокомментировала сотрудничество с новым тренером

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала о работе с новым тренером Ником Савиано.

В интервью Большой теннис Украины первая ракетка мира признала, что намерена поработать со специалистом до конца 2018 года. По ее словам, она решила попробовать что-то новое и услышать другую точку зрения на свою игру, потому что считает нужным свежий взгляд на свои выступления.

"Думаю, что Савиано как раз тот человек, который может привнести свой опыт. Для меня это очень важно. Я больше смотрю в будущее, в новый сезон, вижу всю картину шире. Да, это что-то другое для меня", - добавила Свитолина.

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Спортсменка отметила, что ее новый тренер работал со многими великими игроками, и это то, к чему она стремится. Вместе с тем, она не собирается вносить широкомасштабные изменения в свою игру.

"Я бы не сказала, что что-то не работало, потому что я все еще игрок топ-10. Это нелегко, когда вносишь такие изменения ближе к концу сезона, это непросто. Но я готова пойти на этот риск, готова на 100 процентов", - заверила Свитолина.

Ранее теннисистка прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества, после чего начала сотрудничество с новым наставником Ником Савиано.