Свитолина проиграла в третьем круге турнира в Дохе

В 1/8 финала WTA турнира в Дохе Элина Свитолина уступила 21-й ракетке мира из Чехии Петре Квитовой – 4:6, 5:7.

Оба сета сложились по одному сценарию – Квитова в концовке каждой партии делала брейк, а затем успешно защищала свою подачу. Во втором сете у Свитолиной при счете 3:2 был отличный шанс переломить ход встречи, но украинка не реализовала двойной брейк-поинт.

Это 7-е поражение подряд украинки от Квитовой. Всего теннисистки встречались между собой восемь раз.

За выход в третий круг Qatar Total Open Элина Свитолина заработала 105 рейтинговых очков и около 34 тысяч долларов призовых. По итогам недели украинка может потерять место в топ-3 рейтинга WTA, если Гарбинье Мугуруса выйдет в полуфинал Дохи.