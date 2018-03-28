Свитолина проиграла в четвертьфинале турнира в Майами

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Элина Свитолина проиграла в двух тай-брейках

Элина Свитолина проиграла в двух тай-брейках

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Майами категории WTA Premier Mandatory, уступив Елене Остапенко.

Латвийская теннисистка подходила в матчу в ранге фаворита - на пути к четвертьфиналу у нее в пассиве не было ни одного проигранного сета. 

Результат двух сетов решался на тай-брейке - дважды теннисистки доходили до счета 6:6. И если в первом случае Остапенко играла практически сама, сначала расстреливая Свитолину великолепными ударами, а потом совершая простейшие ошибки, то во втором украинская теннисистка заиграла активнее. 

Тем не менее, в течении всей игры именно Остапенко диктовала ход матча - 7:6, 7:6, и Свитолина покидает турнир на стадии 1/4 финала. 

Дебютный четвертьфинал на Miami Open принес Элина Свитолиной 180 рейтинговых очков и около 167 тысяч долларов призовых. В свою очередь, Остапенко может сместить украинку с четвертой позиции в рейтинге WTA, если выиграет турнир. 

Ранее Элина Свитолина поднялась на четвертое место чемпионской гонки Женской теннисной ассоциации (WTA).

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