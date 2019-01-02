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Свитолина проиграла первый матч нового сезона - видео

Сегодня, 15:42
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Свитолина проиграла в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в первом поединке сезона на турнире в австралийском Брисбене.

Первая ракетка Украины потерпела поражение от представительницы Беларуси Александры Саснович в рамках второго раунда.

Свитолина уступила в первом сете, но во второй партии ей удалось сравнять счет, победив "всухую". В решающем сете четвертый номер мирового рейтинга взяла только три гейма у 30-го номера - 4:6, 6:0, 3:6.

Поединок длился один час и 48 минут. В четвертьфинале теннисистка из Беларуси сыграет против представительницы Хорватии Донны Векич.

Накануне вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене.

Теннисистка победила 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии за 1,5 часа со счетом 6:4, 6:3 и в следующем раунде сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии.

Теги:   Элина Свитолина WTA Теннис

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