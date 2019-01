Свитолина проиграла первый матч нового сезона - видео

Первая ракетка Украины потерпела поражение от представительницы Беларуси Александры Саснович в рамках второго раунда.

Свитолина уступила в первом сете, но во второй партии ей удалось сравнять счет, победив "всухую". В решающем сете четвертый номер мирового рейтинга взяла только три гейма у 30-го номера - 4:6, 6:0, 3:6.

What. A. Match.



Aliaksandra Sasnovich springs the shock over defending champion Elina Svitolina in Brisbane, 6-4, 0-6, 6-3.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/1xKNvVBXoq