Свитолина проиграла первый матч нового сезона - видео Сегодня, 15:42 194 Цей матеріал також доступний українською Свитолина проиграла в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила в первом поединке сезона на турнире в австралийском Брисбене.

Первая ракетка Украины потерпела поражение от представительницы Беларуси Александры Саснович в рамках второго раунда.

Свитолина уступила в первом сете, но во второй партии ей удалось сравнять счет, победив "всухую". В решающем сете четвертый номер мирового рейтинга взяла только три гейма у 30-го номера - 4:6, 6:0, 3:6.

What. A. Match.



Aliaksandra Sasnovich springs the shock over defending champion Elina Svitolina in Brisbane, 6-4, 0-6, 6-3.#BrisbaneTennis pic.twitter.com/1xKNvVBXoq — WTA (@WTA) 2 января 2019 г.

Поединок длился один час и 48 минут. В четвертьфинале теннисистка из Беларуси сыграет против представительницы Хорватии Донны Векич.

Накануне вторая ракетка Украины Леся Цуренко вышла в четвертьфинал турнира в австралийском Брисбене.

Теннисистка победила 283-ю ракетку мира Кимберли Биррелл из Австралии за 1,5 часа со счетом 6:4, 6:3 и в следующем раунде сыграет против Анетт Контавейт из Эстонии.