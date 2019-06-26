Свитолина проиграла 3-й матч кряду и 6-й из 8-ми предыдущих
Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго раунда турнира в британском Истбурне проиграла свой 3-й матч кряду и 6-й из 8-ми предыдущих.
Первая ракетка Украины уступила представительнице Франции Ализе Корне в двух партиях — 3:6, 6:7.
Как отмечает Tribuna.com, восьмой номер мирового рейтинга впервые за пять предыдущих лет проиграла этой теннисистке.
Чемпионат в Истбурне стал уже пятым за предыдущие три месяца, в котором Свитолина прекращает борьбу уже после первого поединка.
В мае первая ракетка Украины впервые с 2017-го года покинула лучшую восьмерку мирового рейтинга.
В июне Свитолина поднялась на седьмую строчку, но теперь снова сдала позиции, опустившись на восьмое место.