Свитолина проиграла 3-й матч кряду и 6-й из 8-ми предыдущих Сегодня, 14:36 288 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Carl Recine Неудачные выступления снизили место Свитолиной в мировом рейтинге Reuters/Carl Recine

Украинская теннисистка Элина Свитолина в матче второго раунда турнира в британском Истбурне проиграла свой 3-й матч кряду и 6-й из 8-ми предыдущих.



Первая ракетка Украины уступила представительнице Франции Ализе Корне в двух партиях — 3:6, 6:7.

Как отмечает Tribuna.com, восьмой номер мирового рейтинга впервые за пять предыдущих лет проиграла этой теннисистке.

Чемпионат в Истбурне стал уже пятым за предыдущие три месяца, в котором Свитолина прекращает борьбу уже после первого поединка.

В мае первая ракетка Украины впервые с 2017-го года покинула лучшую восьмерку мирового рейтинга.

В июне Свитолина поднялась на седьмую строчку, но теперь снова сдала позиции, опустившись на восьмое место.