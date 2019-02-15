Свитолина проиграла в полуфинале турнира в Катаре Сегодня, 18:34 227 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Свитолина зачехлила ракетку в матче против Халеп WTA via Twitter

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила борьбу на первенстве Qatar Total Open в катарской Дохе на стадии полуфинала.



Первой ракетке Украины и седьмой - мира противостояла лучшая на сегодня теннисистка планеты Симона Халеп, которая выиграла первый сет.

Свитолина оказалась сильнее во второй партии, позволив румынке взять три гейма, благодаря чему соперницы были вынуждены играть решающий сет.

В нем украинская теннисистка вела со счетом 4:1, но Халеп сумела выиграть сразу два очка на ее подаче, после чего одержала победу - 6:3, 3:6, 6:4.

.@Simona_Halep completes the fightback to seal her place in the @qatartennis final!



Gets the win over Svitolina 6-3, 3-6, 6-4! pic.twitter.com/HMSOUQbJnd — WTA (@WTA) 15 февраля 2019 г.

В финале представительница Румынии сыграет против сильнейшей в поединке Анжелик Кербер (Германия) – Элиза Мертенс (Бельгия).

Ранее Халеп обыграла соотечественницу Свитолиной Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:3.

НВ