Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Катаре Сегодня, 16:50 148 Цей матеріал також доступний українською WTA via Twitter Для победы Свитолиной хватило двух сетов WTA via Twitter

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.



В четвертьфинале первая ракетка Украины обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, для чего ей хватило двух сетов.

В первой партии 132-й номер мирового рейтинга сумела взять четыре гейма у Свитолиной, но во второй ограничилась лишь двумя - 6:4, 6:2.

В полуфинале украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Симона Халеп (Румыния) – Юлия Гергес (Германия).

Накануне Халеп обыграла соотечественницу Свитолиной Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:3.

Первая ракетка Украины победила на этой же стадии турнира Алену Остапенко из Латвии.

НВ