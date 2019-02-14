Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Катаре
Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.
В четвертьфинале первая ракетка Украины обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, для чего ей хватило двух сетов.
В первой партии 132-й номер мирового рейтинга сумела взять четыре гейма у Свитолиной, но во второй ограничилась лишь двумя - 6:4, 6:2.
В полуфинале украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Симона Халеп (Румыния) – Юлия Гергес (Германия).
Накануне Халеп обыграла соотечественницу Свитолиной Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:3.
Первая ракетка Украины победила на этой же стадии турнира Алену Остапенко из Латвии.
НВ