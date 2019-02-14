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Свитолина пробилась в полуфинал турнира в Катаре

Сегодня, 16:50
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WTA via Twitter

Для победы Свитолиной хватило двух сетов

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал первенства Qatar Total Open в катарской Дохе.

В четвертьфинале первая ракетка Украины обыграла представительницу Чехии Каролину Мухову, для чего ей хватило двух сетов.

В первой партии 132-й номер мирового рейтинга сумела взять четыре гейма у Свитолиной, но во второй ограничилась лишь двумя - 6:4, 6:2.

В полуфинале украинская теннисистка сыграет против победительницы пары Симона Халеп (Румыния) – Юлия Гергес (Германия). 

Накануне Халеп обыграла соотечественницу Свитолиной Лесю Цуренко со счетом 6:2, 6:3.

Первая ракетка Украины победила на этой же стадии турнира Алену Остапенко из Латвии.

НВ

Теги:   Элина Свитолина WTA Теннис

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