Свитолина прекратила выступления 15-летней Костюк на Australian Open

В пятницу, 19 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Марту Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщается на сайте турнира.
Для победы над Костюк Свитолиной хватило 59 минут и два сета - 6:2, 6:2.
Girl power ????#AusOpen pic.twitter.com/T33DZoy1BN— #AusOpen (@AustralianOpen) 19 января 2018 г.
Элина Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open.
В следующем раунде четвертая ракетка мира сыграет с чешской теннисисткой Денисой Аллертовой.
Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в третий раунд Australian Open и сыграет против 15-летней украинки.
Напомним, 15-летняя Марта Костюк получила wild card в квалификацию Australian Open
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