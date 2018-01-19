Свитолина прекратила выступления 15-летней Костюк на Australian Open

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open.

В пятницу, 19 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу Марту Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне, сообщается на сайте турнира.

Для победы над Костюк Свитолиной хватило 59 минут и два сета - 6:2, 6:2.

Элина Свитолина впервые в карьере вышла в 1/8 финала Australian Open.

В следующем раунде четвертая ракетка мира сыграет с чешской теннисисткой Денисой Аллертовой.

Ранее сообщалось, что Свитолина вышла в третий раунд Australian Open и сыграет против 15-летней украинки.

Напомним, 15-летняя Марта Костюк получила wild card в квалификацию Australian Open