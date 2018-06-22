22 июня 2018, пятница

Свитолина прекратила борьбу на престижном теннисном турнире

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Свитолина второй раз в карьере уступила румынке Михаэле Бузарнеску

Свитолина второй раз в карьере уступила румынке Михаэле Бузарнеску

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла Михаэле Бузарнеску в четвертьфинале турнира WTA в Бирмингеме, сообщает Sport Arena.

Украинка уступила своей сопернице в двух сетах - 3:6, 2:6. И, в отличие от Бузарнеску, которая взяла два брейка в каждом из них, Свитолиной не покорился ни один.

Между собой теннисистки играли уже два раза. Теперь счет в личных встречах спортсменок 2:0 на пользу румынки.

В полуфинале Михаэла сыграет с победительницей пары Гергес - Квитова.

Ранее Свитолина уступила Бузарнеску на Ролан Гаррос. Также участие в турнире в Бирмингеме прекратила Леся Цуренко.

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