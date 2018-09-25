Свитолина потерпела поражение после смены тренера

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском Ухане.

Первая ракетка Украины и шестая - планеты не сумела победить соперницу из Беларуси Арину Соболенко, которая занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге.

Свитолина уступила в первом сете, но сумела вернуться в игру во второй партии, отдав оппонентке два гейма, однако в решающем сете потерпела разгром - 4:6, 6:2, 1:6.

Недавно украинская теннисистка начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано.

Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества.

На предыдущем турнире, которым был Открытый чемпионат США, украинка не смогла преодолеть барьер 1/8 финала в матче против Анастасии Севастовой из Латвии.