25 сентября 2018, вторник

Свитолина потерпела поражение после смены тренера

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Свитолина уступила в трех сетах

Свитолина уступила в трех сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском Ухане.

Первая ракетка Украины и шестая - планеты не сумела победить соперницу из Беларуси Арину Соболенко, которая занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге.

Свитолина уступила в первом сете, но сумела вернуться в игру во второй партии, отдав оппонентке два гейма, однако в решающем сете потерпела разгром - 4:6, 6:2, 1:6.

Недавно украинская теннисистка начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано.

Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества. 

На предыдущем турнире, которым был Открытый чемпионат США, украинка не смогла преодолеть барьер 1/8 финала в матче против Анастасии Севастовой из Латвии.

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