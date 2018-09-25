Свитолина потерпела поражение после смены тренера

Украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла свой первый матч после смены тренера во втором раунде турнира в китайском Ухане.
Первая ракетка Украины и шестая - планеты не сумела победить соперницу из Беларуси Арину Соболенко, которая занимает 20-ю позицию в мировом рейтинге.
Свитолина уступила в первом сете, но сумела вернуться в игру во второй партии, отдав оппонентке два гейма, однако в решающем сете потерпела разгром - 4:6, 6:2, 1:6.
It’s another Top 10 win for @SabalenkaA!— WTA (@WTA) 25 сентября 2018 г.
Defeats Svitolina 6-4, 2-6, 6-1 #WuhanOpen pic.twitter.com/va3SRPtwj6
Недавно украинская теннисистка начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано.
Ранее Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества.
На предыдущем турнире, которым был Открытый чемпионат США, украинка не смогла преодолеть барьер 1/8 финала в матче против Анастасии Севастовой из Латвии.
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