Свитолина попрощалась с надеждами выиграть Ролан Гаррос в 2018 году

Свитолина проиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина прекратила борьбу на Открытом чемпионате Франции (Ролан Гаррос) после поражения в третьем раунде.

Обидчиком первой ракетки Украины выступила представительница Румынии Михаэла Бузарнеску, которой для этого хватило двух сетов - 3:6, 5:7.

Примечательно, что во второй партии при счете 5:4 Свитолина имела сет-болл (розыгрыш мяча, который позволяет выиграть сет), но не использовала этот шанс.

Решающими оказались неудачи на первой подаче (лишь 47 процентов выигранных мячей) и недостаточное количество побед на активных мячах (11 против 31 у соперницы).

Тем самым лучшим результатом Свитолиной на турнирах Большого шлема остается четвертьфинал. В четвертом раунде Бузарнеску встретится с американкой Мэдисон Киз.

Накануне украинская теннисистка Леся Цуренко победила во втором раунде Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) 15-ю ракетку мира Коко Вандевей.

НВ