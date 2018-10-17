Свитолина получила право сыграть в чемпионате лучших теннисисток планеты

Неудача конкурентки помогла Свитолиной попасть на Итоговый турнир года

Украинка Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире года Женской теннисной ассоциации (WTA), где участвуют восемь лучших игроков мира.

Как сообщает Tribuna.com, попасть на первенство шестой ракетке планеты удалось благодаря неудаче конкурентки по чемпионской гонке Каролины Плишковой.

Чешской теннисистке нужно было дойти до полуфинала Кубка Кремля, чтобы участвовать в Итоговом турнире, но в 1/8 финала она проиграла Вере Звонаревой.

Тем самым Свитолина, которая занимает седьмое место в чемпионской гонке, гарантированно займет хотя бы восьмую позицию.

Итоговый турнир WTA состоится 21-28 октября в Сингапуре. Его участницами уже стали Симона Халеп (Румыния), Анжелик Кербер (Германия), Каролин Возняцки (Дания), Наоми Осака (Япония), Петра Квитова (Чехия) и Слоан Стивенс (США).

На этой неделе Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга, опустившись на шестую позицию, и пропустила вперед финалистку турнира в китайском Тяньцзине чешку Каролину Плишкову.