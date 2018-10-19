Свитолина получила награду Женской ассоциации за продвижение тенниса

Первая ракетка Украины Элина Свитолина получила награду WTA Jerry Diamond ACES Award от Женской теннисной ассоциации (WTA) за продвижение тенниса.

Как сообщает официальный сайт WTA, украинская спортсменка удостоилась этого приза за продвижение женского тенниса среди фанатов, медиа и местных сообществ с помощью рекламной и благотворительной активности вне корта.

Свитолина впервые в карьере выиграла эту награду после того, как присоединилась к многочисленным детским клиникам, благотворительной деятельности и дружеским в отношении фанатов событиям по всему миру, чтобы помочь игре приблизиться к людям.

Игроком года стала Симона Халеп (Румыния), лучшими теннисистками в паре признаны Барбора Крейчикова и Катерина Синякова (Чехия), а Кики Бертенс (Нидерланды) выиграла в номинации "Прорыв года".

Новичком года организация назвала Арину Сабаленку (Беларусь). Серена Уильямс (США) выиграла награду "Возвращение года".

Ранее стало известно, что Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).