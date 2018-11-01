01 ноября 2018, четверг

Свитолина получила награду Гордость Украины

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Свитолина стала первой теннисисткой Украины, выигравшей Итоговый турнир

Свитолина стала первой теннисисткой Украины, выигравшей Итоговый турнир

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины решил отметить украинскую теннисистку Элину Свитолину высокой наградой "Гордость Украины".

Как сообщает официальный сайт НОК, спортсменка добилась выдающихся результатов в октябре, когда установила историческое достижение, выиграв Итоговый турнир. Первая ракетка Украины стала первой теннисисткой из своей страны, которой покорился трофей этих престижных соревнований.

Ранее специальная награда НОК "Гордость Украины" вручалась сестрам Алене и Катерине Бондаренко, которые впервые в истории отечественного тенниса выиграли в парном разряде турнир Большого шлема - Открытый чемпионат Австралии.

Также ее получала легкоатлетка Наталия Добрынская - за выигрыш титула чемпионки мира и установление нового мирового рекорда в многоборье. Предыдущий рекорд держался 20 лет.

28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.

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