Свитолина поднялась на две строчки в мировом рейтинге лучших теннисисток Сегодня, 10:22 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gonzalo Fuentes В новом рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место REUTERS/Gonzalo Fuentes

Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам открытого чемпионата Франции.

В новом рейтинге, который был обнародован 10 июня, Свитолина смогла подняться с девятой на седьмую строчку.



Это произошло потому, что в прошлом году во Франции Свитолина также не прошла дальше третьего круга, а конкурентки в ведущей мировой десятке потеряли в Париже больше очков, чем украинка.

Также значительно улучшила свои позиции в рейтинге WTA 16-летняя Марта Костюк. Благодаря выходу в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Польше Костюк поднялась сразу на 28 строчек и теперь занимает 178 место.

Остальные украинки в главной сотне теннисисток мира свои позиции потеряли. Леся Цуренко опустилась на 32-ю строчку (минус 5 мест), Даяна Ястремская — на 35-ю (минус 3), Екатерина Козлова — на 70-ю (минус 3).

Напомним, Элина Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.