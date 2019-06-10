Александр Пасховер
Что не так с кулинарной библией СССР?
Гордон Браун
Есть ли жизнь после Brexit?
Илья Кенигштейн
Самоотверженные светлячки парламента
Иван Верстюк
Другая Америка
Спецтема: Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины Выборы в Раду

Свитолина поднялась на две строчки в мировом рейтинге лучших теннисисток

Сегодня, 10:22
Цей матеріал також доступний українською
Свитолина поднялась на две строчки в мировом рейтинге лучших теннисисток - фото

REUTERS/Gonzalo Fuentes

В новом рейтинге WTA Свитолина занимает седьмое место

Украинская теннисистка Элина Свитолина улучшила свою позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) по итогам открытого чемпионата Франции.

В новом рейтинге, который был обнародован 10 июня, Свитолина смогла подняться с девятой на седьмую строчку.

Это произошло потому, что в прошлом году во Франции Свитолина также не прошла дальше третьего круга, а конкурентки в ведущей мировой десятке потеряли в Париже больше очков, чем украинка.

Также значительно улучшила свои позиции в рейтинге WTA 16-летняя Марта Костюк. Благодаря выходу в финал турнира Международной федерации тенниса (ITF) в Польше Костюк поднялась сразу на 28 строчек и теперь занимает 178 место.

Остальные украинки в главной сотне теннисисток мира свои позиции потеряли. Леся Цуренко опустилась на 32-ю строчку (минус 5 мест), Даяна Ястремская — на 35-ю (минус 3), Екатерина Козлова — на 70-ю (минус 3).

Напомним, Элина Свитолина прекратила выступления на Открытом чемпионате Франции — Ролан Гаррос в третьем раунде, проиграв испанке Гарбинье Мугурусе.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте новый номер журнала НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Теннис

Сегодня, 10:22

img
Свитолина поднялась на две строчки в мировом рейтинге лучших теннисисток
983
Футбол

Вчера, 19:57

img
Надаль 12-й раз выиграл Открытый чемпионат Франции
655

Главное

Страны

Сегодня, 09:13

img
Токаев победил на выборах президента Казахстана
Страны

Сегодня, 00:12

img
Полиция Гонконга применила газ против протестующих, которые пытались штурмовать парламент
Политика

Сегодня, 16:58

img
Зеленский лично придет на заседание Конституционного суда