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Свитолина отреагировала на заявление федерации о ее отказе играть за сборную из-за денег

Сегодня, 00:59
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EPA

Свитолина удивилась заявлению ФТУ

Элина Свитолина опровергла заявление Федерации тенниса Украины (ФТУ) о том, что она отказалась сыграть за сборную на Кубке Федерации из-за денег.

На своей странице в Facebook 24-летняя спортсменка призналась, что с удивлением прочитала заявление ФТУ о ее отказе играть за сборную на грядущем турнире в Польше из-за новых финансовых условий, которые были выдвинуты ее агентом Стефаном Гуровым.

"Безусловно, со стороны моего агента были переговоры с представителями сборной и это стандартная мировая практика. Но финансы не были и не могли быть ключевым моментом в вопросе выступления за сборную", - подчеркнула Свитолина.

Первая ракетка Украины добавила, что, ФТУ, сфокусировавшись на денежном вопросе, видимо, не услышала информацию о ее травме. По ее словам, врачи считают, что выступления в Польше могут усугубить повреждение и негативно сказаться на дальнейшем сезоне.

"Еще минимум неделю мне не рекомендуется тренироваться. Мне очень жаль, что я не смогу помочь команде, но я прошу уважать мое решение и не делать в такой ситуации лишний пиар", - резюмировала Свитолина.

Сообщалось, что Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины на Кубке Федерации из-за финансовых разногласий. Первая ракетка Украины пояснила это травмой, а Ястремская позже все же согласилась сыграть на турнире.

Теги:   Сборная Украины Элина Свитолина Теннис

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