Свитолина отказалась от поездки на турнир в Москву

Свитолина не поедет на турнир в Москву

Первая ракетка Украины Элина Свитолина, занимающая пятое место в рейтинге WTA, не будет принимать участия в турнире серии WTA International в Москве.

Как сообщает Большой теннис Украины, изначально Свитолина была в числе участниц соревнований, но в недавнем списке ее не оказалось. Из украинок в числе участниц основной сетки присутствует только Катерина Козлова, через квалификацию может пробиться Ангелина Калинина.

Турнир в Москве под названием Moscow River Cup в этом сезоне пройдет впервые в истории. В календаре WTA он заменит соревнования в шведском Бостаде. Турнир состоится спустя неделю после окончания Уимблдона - с 23 по 29 июля.

Напомним, на этой неделе первая ракетка Украины Элина Свитолина опустилась с четвертого на пятое место рейтинга лучших теннисисток планеты.