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Свитолина опустилась на самую низкую строчку мирового рейтинга за два года

Вчера, 19:03
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Свитолина опустилась на самую низкую строчку мирового рейтинга за два года - фото

Jayne Kamin-Oncea-USA TODAY Sports via Reuters

Свитолина потеряла три позиции

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на девятое место мирового рейтинга.

Согласно обновленному ранжиру Женской теннисной ассоциации (WTA), первая ракетка Украины потеряла три позиции, покинув шестую строчку.

Среди других ее соотечественниц лучшее место у Леси Цуренко, которая с 27-й позиции опустилась на 26-е. Даяна Ястремская с 42-го переместилась на 41-ю строчку. Также в первой сотне — Катерина Козлова, которая занимает 66-е место.

Первые восемь позиций (сверху вниз) занимают: Наоми Осака (Япония), Каролина Плишкова (Чехия), Симона Халеп (Румыния), Кики Бертенс (Нидерланды), Анжелик Кербер (Германия), Петра Квитова (Чехия), Слоан Стивенс (США), Эшли Барти (Австралия).

Свитолина впервые с 2017-го года покинула лучшую восьмерку мирового рейтинга.

Ранее на тот момент действующая победительница турнира в Риме, украинка проиграла белоруске Виктории Азаренко во втором раунде этого первенства.

Теги:   Леся Цуренко Даяна Ястремская Элина Свитолина WTA Теннис

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