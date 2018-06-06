06 июня 2018, среда

Свитолина определилась с местом начала травяного сезона

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В Бирмингеме Свитолина будет готовиться к Уимблдону

В Бирмингеме Свитолина будет готовиться к Уимблдону

Украинская теннисистка, Элина Свитолина вернется на корты через две недели в Бирмингеме. Спортсменка получила уайлд-кард - приглашение от организаторов вне рейтинга и отборочных соревнований. И стала одной из последних, кто присоединился к списку участников, информирует официальный сайт WTA.

Компанию Свитолиной на турнире в Англии составят Мэдисон Киз, Гарбинье Мугуруса, Петра Квитова и Мария Шарапова. Размер призового фонда составит 936 000 долларов.

"Это идеальное место, чтобы получить практику на траве перед Уимблдоном, хотя соперницы будут достаточно сильны, а турнир тяжелым. Я рада стать его частью", - рассказала Свитолина.

Украинка четвертый раз будет участвовать в соревнованиях. В прошлом году спортсменка дошла здесь до второго раунда.

Ранее Свитолина попрощалась с надеждами выиграть Ролан Гаррос в 2018 году, а другая украинская теннисистка отказалась от матча там из-за травмы.

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