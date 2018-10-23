Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире WTA - видео

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина одержала вторую победу подряд на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, переиграв представительницу Чехии Каролину Плишкову.

Соперницы ровно начали матч, а переломный момент в первом сете наступил в шестом гейме, когда Элина Свитолина сумела взять чужую подачу и повести в счете 4:2. После этого теннисистки взяли все свои подачи, что позволило Свитолиной выиграть первую партию со счетом 6:3.

Второй сет Свитолина провалила, сумев взять только две подачи - 2:6. В решающем сете Свитолина повела в счете 4:0, но в пятом гейме Плишкова взяла свою подачу, а затем сделала брейк, сделав счет 4:2. Свитолина все же не позволила сопернице выровнять ситуацию на корте и закрыла решающий сет со счетом 6:3.

Элина Свитолина (Украина) - Каролина Плишкова (Чехия) - 2:1 (6:3, 2:6, 6:3)

В другом матче Белой группы Каролин Возняцки (Дания) победила Петру Квитову (Чехия) - 7:5, 3:6, 6:2.

В третьем матче турнира Элина Свитолина сыграет против датчанки Каролин Возняцки. Матч состоится 25 октября.

Для выхода в полуфинал украинке нужно взять как минимум один сет у Каролин Возняцки или чтобы Каролина Плишкова проиграла Петре Квитовой.

В первом раунде турнира Элина Свитолина победила другую чешскую теннисистку - Петру Квитову.

Ранее стало известно , что Свитолина сыграет на групповом этапе Итогового турнира года с Каролин Возняцки (Дания), Петрой Квитовой и Каролиной Плишковой (обе - Чехия).

НВ