Свитолина объявила имя своего нового тренера

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее новым тренером станет британец Энди Беттлс.

На пресс-конференции в Киеве спортсменка также заявила, что у нее будет новый фитнес-тренер, который будет находиться в Лондоне.

"Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами", - сказала она.

Ранее Энди Беттлс был спарринг-партнером Свитолиной и сопровождал ее в туре.

В начале сентября Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества. Затем украинская теннисистка начала сотрудничество с Ником Савиано, который вскоре также был уволен.

28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.

Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.