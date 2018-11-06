Свитолина объявила имя своего нового тренера

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что ее новым тренером станет британец Энди Беттлс.
На пресс-конференции в Киеве спортсменка также заявила, что у нее будет новый фитнес-тренер, который будет находиться в Лондоне.
"Также будет еще один помощник, который будет готовить меня к турнирам и матчам. Больше будет заниматься организационными моментами", - сказала она.
Ранее Энди Беттлс был спарринг-партнером Свитолиной и сопровождал ее в туре.
В начале сентября Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества. Затем украинская теннисистка начала сотрудничество с Ником Савиано, который вскоре также был уволен.
28 октября Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоан Стивенс.
Благодаря этому успеху украинская спортсменка поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.
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