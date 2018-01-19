Свитолина о Костюк: Ее ждет яркое будущее

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Свитолина оценила работу Костюк во время выступлений на Australian Open

Свитолина оценила работу Костюк во время выступлений на Australian Open

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала выступления своей 15-летней соотечественницы Марты Костюк, которую она обыграла в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

По мнению участницы 1/8 финала Australian Open, ее юная соперница проделала невероятную работу, ведь прошла целых три матча квалификации большого турнира, после чего победила еще двух оппоненток в основной сетке, сообщает официальный сайт WTA.

"Она большой боец, и ее ждет яркое будущее. Уверена, что мы еще услышим о ней", - добавила Свитолина.

Марта Костюк, в свою очередь, заявила, что у нее были шансы на успех, но потому что она думала о классе соперницы, не смогла добиться большего.

"Во сколько вам обойдется часовой урок от Свитолиной? Я получила его бесплатно. Знаю, что могла играть лучше", - добавила юная теннисистка.

Ранее первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла свою соотечественницу, 15-летнюю Марту Костюк в третьем раунде Открытого чемпионата Австралии.

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