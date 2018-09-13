Свитолина нашла себе нового тренера - СМИ

Свитолина уже начала работать под руководством Савиано - медиа

Украинская теннисистка Элина Свитолина начала сотрудничество с новым тренером Ником Савиано, сообщает Tennis.life.

Представители медиа заметили 62-летнего специалиста в окрестностях кортов Нью-Йорка, где на днях завершился Открытый чемпионат США. По информации портала, тренер должен был обсудить с первой ракеткой Украины, ее агентом и отцом потенциальное сотрудничество со спортсменкой.

Более того, отмечает ресурс, на этой неделе Свитолина уже начала работать под руководством Савиано в его академии, которая находится во Флориде. Пока что остается неизвестным, как долго может продолжиться сотрудничество теннисистки с новым тренером, а также будет ли он вместе с ней на азиатских турнирах, которые пройдут этой осенью.

На прошлой неделе Свитолина прекратила работу с тренером Тьерри Аскьоном после двух лет сотрудничества.

На Открытом чемпионате США по теннису (US Open), который проходив на кортах Нью-Йорка, украинка не смогла преодолеть барьер 1/8 финала в матче против Анастасии Севастовой из Латвии.

После этого спонсор Свитолиной Юрий Сапронов выразил убеждение, что теннисистке нужен новый тренер, поскольку Аскьон уже ничего не может дать подопечной.