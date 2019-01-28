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Свитолина и Ястремская не сыграют за теннисную сборную Украины из-за финансовых разногласий

Вчера, 20:25
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EPA

Элина Свитолина лидирует в рейтинге лучших теннисисток Украины

Теннисистки Элина Свитолина и Даяна Ястремская, несмотря на предварительные договоренности, не сыграют за сборную Украины на Кубке Федераций из-за финансовых разногласий.

Свитолина и Ястремская не сыграют за сборную из-за высоких финансовых требований агента теннисисток Стефана Гурова, сообщает Федерация тенниса Украины.

Как информирует ФТУ, за выступление на Кубке Дэвиса или Кубке Федерации предусмотрены призовые и их размер зависит от рейтинга теннисистов и обсуждается со спортсменами перед началом сезона.

В Федерации надеются, что теннисистки изменят свое отношение к выступлениям за национальную сборную.

"Считаем, что участие в матчах за сборную команды своей Родины должно в первую очередь основываться на патриотизме, самоотверженности и уважении к спортивной чести Украины", - говорится в заявлении ФТУ.

Ранее сообщалось, что за женскую сборную Украины на Кубке Федераций сыграют Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская, Марта Костюк и Надежда Киченок.

На Кубке Федераций Украина сыграет с Эстонией, Болгарией и Швецией.

Матчи пройдут с 6 по 9 февраля в польском городе Зелена Гура.

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