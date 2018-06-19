Свитолина и Цуренко провели первые матчи после Ролан Гаррос

Это был первый матч на траве в этом сезоне для Свитолиной

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Леся Цуренко одержали победы в первом круге соревнований в Бирмингеме, сообщает Tribuna.

Это был первый матч на траве в этом сезоне для Элины Свитолиной. Она обыграла 55-ю ракетку мира хорватку Донну Векич - 6:1, 3:6, 6:1. Матч длился полтора часа.

Ранее украинка уже трижды играла с этой соперницей. И во всех встречах побеждала.

Во втором круге Свитолани сыграет с той, кто выиграет в паре Корне-Макарова.

Леся Цуренко победила 86-ую ракетку мира из Великобритании Хизер Уотсон - 7:6 (2), 7:5. До этого они уже встречались дважды. Общий счет их поединков теперь 2:1.

Во втором круге Цуренко сыграет с победительницей пары Плишкова - Касаткина.

Ранее Свитолина опустилась с четвертого на пятое место в рейтинге лучших теннисисток планеты, а Леся Цуренко поднялась на 34-ю позицию. Также на днях Элина отказалась от поездки на турнир в Москву.