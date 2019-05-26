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Свитолина и Козлова пробились во второй раунд турнира Большого шлема, где сыграют между собой — видео

Вчера, 20:36
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Свитолина и Козлова пробились во второй раунд турнира Большого шлема, где сыграют между собой — видео - фото

REUTERS/Vincent Kessler

Свитолина победила именитую американку Винус Уильямс

Украинские теннисистки Элина Свитолина и Екатерина Козлова прошли первый раунд турнира Большого шлема Ролан Гаррос, который традиционно проходит во Франции.

Свитолина в двух сетах одолела именитую американку Винус Уильямс. В первом сете украинка взяла четыре подачи Уильямс, что позволило ей победить 6:3. Во втором сете Свитолина проигрывала 3:1, но сумела взять пять геймов подряд и победить 6:3.

Винус Уильямс (США) - Элина Свитолина (Украина) - 0:2 (3:6, 3:6)

Екатерина Козлова также в двух сетах победила другую американскую теннисистку - Бернарду Перу. В первом сете Козлова отдала сопернице только два гейма. Во второй партии украинка дожала Перу на тайбрейке.

Интересно, что в следующем раунде Екатерина Козлова встретится именно с Элиной Свитолиной. Поединок между двумя украинками состоится 29 мая.

Бернарда Пера (США) - Екатерина Козлова (Украина) - 0:2 (2:6, 6:7 (5))

Завтра, 27 мая, на турнире стартуют трое других украинцев - Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Сергей Стаховский.

Ранее Элина Свитолина опустилась на девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

НВ

Теги:   Открытый чемпионат Франции WTA Тенис Элина Свитолина

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