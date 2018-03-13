Свитолина допустила ранний вылет из турнира в США

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Свитолина проиграла в двух сетах

Свитолина проиграла в двух сетах

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила испанке Карле Суарес-Наварро в третьем раунде турнира в американском Индиан-Уэллсе.

Для победы над четвертой ракеткой планеты теннисистке, занимающей 27-е место в мировом рейтинге, хватило двух сетов.

Более напряженной выдалась первая партия, тогда как во второй украинская спортсменка смогла взять три гейма - 5:7, 3:6.

На днях Свитолина обыграла Мону Бартель во втором туре турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier Mandatory в США.

Ранее первая ракетка Украины победила на выставочном турнире Tie Break Tens в Нью-Йорке, где играют только тай-брейки до 10 очков без геймов и сетов.

Перед этим Свитолина стала победительницей турнира серии WTA Premier в Дубае, в финале обыграв россиянку Дарью Касаткину, занимающую 24-е место в мировом рейтинге.

НВ

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