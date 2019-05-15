Свитолина допустила наибольший регресс в выступлениях за два года Вчера, 17:55 695 Цей матеріал також доступний українською Jayne Kamin-Oncea/Reuters Свитолина опустится на три строчки в рейтинге WTA Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Украинская теннисистка Элина Свитолина впервые с 2017-го года покинет лучшую восьмерку мирового рейтинга.



Как отмечает Tennisua, к этому привело поражение на турнире WTA серии Premier 5 в Риме, который она выигрывала два предыдущих года.

Тем самым первая ракетка Украины не сможет защитить свои очки в ранжире Женской теннисной ассоциации (WTA) и опустится на три позиции.

Накануне действующая победительница турнира в Риме Элина Свитолина проиграла белоруске Виктории Азаренко во втором раунде этого первенства.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации украинка пока что занимает шестое место.

Ранее борьбу в первенстве прекратили другие украинские теннисистки - Даяна Ястремская и Леся Цуренко, проигравшие в первом раунде Карле Суарес-Наварро и Юлии Путинцевой соответственно.