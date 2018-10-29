Как Свитолина добилась пока что главного успеха в своей карьере. Фоторепортаж

Украинская теннисистка Элина Свитолина покорила пока что главную вершину в своей карьере, выиграв Итоговый турнир года.
Первая ракетка Украины выиграла все пять матчей первенства под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), хотя отобралась на турнир одной из последних под 6-м номером среди восьми участниц.
LOVE from the first sight ???????????? @WTAFinalsSG pic.twitter.com/muMUjmjFM2— Elina Svitolina (@ElinaSvitolina) 29 октября 2018 г.
На пути в финал она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову (обе - Чехия), Каролин Возняцки (Дания) и Кики Бертенс (Нидерланды).
В решающем поединке Итогового турнира Свитолина проиграла в первом сете представительнице США Слоун Стивенс, но перевела игру в решающую партию, где также оказалась сильнее.
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Накануне украинка стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоун Стивенс.
Благодаря этому успеху Свитолина поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.
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