Как Свитолина добилась пока что главного успеха в своей карьере. Фоторепортаж

Украинская теннисистка Элина Свитолина покорила пока что главную вершину в своей карьере, выиграв Итоговый турнир года.

Первая ракетка Украины выиграла все пять матчей первенства под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), хотя отобралась на турнир одной из последних под 6-м номером среди восьми участниц.

На пути в финал она обыграла Петру Квитову, Каролину Плишкову (обе - Чехия), Каролин Возняцки (Дания) и Кики Бертенс (Нидерланды).

В решающем поединке Итогового турнира Свитолина проиграла в первом сете представительнице США Слоун Стивенс, но перевела игру в решающую партию, где также оказалась сильнее.

Накануне украинка стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре, обыграв в финале американку Слоун Стивенс.

Благодаря этому успеху Свитолина поднялась с седьмого на четвертое место в мировом рейтинге.