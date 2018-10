Как Свитолина добилась пока что главного успеха в своей карьере. Фоторепортаж

Украинская теннисистка Элина Свитолина покорила пока что главную вершину в своей карьере, выиграв Итоговый турнир года.

Первая ракетка Украины выиграла все пять матчей первенства под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA), хотя отобралась на турнир одной из последних под 6-м номером среди восьми участниц.

LOVE from the first sight ???????????? @WTAFinalsSG pic.twitter.com/muMUjmjFM2