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Свитолина без игры против соотечественницы вышла в третий раунд Ролан Гаррос

Сегодня, 15:16
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Свитолина без игры против соотечественницы вышла в третий раунд Ролан Гаррос - фото

REUTERS/Vincent Kessler

В третьем раунде Свитолина сыграет против Гарбинье Мугурусы

Украинская теннисистка Элина Свитолина без матча против соотечественницы Катерины Козловой прошла в третий раунд Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.

Поединок не состоялся, поскольку Козлова снялась с турнира из-за проблем с ребрами, к которым привел сильный кашель, сообщает портал Большой теннис Украины.

Соперницей первой ракетки Украины в следующей стадии турнира серии Большого шлема будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.

Накануне украинка Леся Цуренко победила канадку Эжени Бушар в первом раунде Ролан Гаррос.

Ранее во второй раунд турнира пробились Элина Свитолина и Екатерина Козлова, которые обыграли американок Винус Уильямс и Бернарду Перу соответственно.

Перед этим борьбу прекратила украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанке Карле Суарес-Наварро.

Теги:   Открытый чемпионат Франции Элина Свитолина Теннис

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