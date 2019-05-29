Свитолина без игры против соотечественницы вышла в третий раунд Ролан Гаррос
Украинская теннисистка Элина Свитолина без матча против соотечественницы Катерины Козловой прошла в третий раунд Открытого чемпионата Франции Ролан Гаррос.
Поединок не состоялся, поскольку Козлова снялась с турнира из-за проблем с ребрами, к которым привел сильный кашель, сообщает портал Большой теннис Украины.
Соперницей первой ракетки Украины в следующей стадии турнира серии Большого шлема будет представительница Испании Гарбинье Мугуруса.
Накануне украинка Леся Цуренко победила канадку Эжени Бушар в первом раунде Ролан Гаррос.
Ранее во второй раунд турнира пробились Элина Свитолина и Екатерина Козлова, которые обыграли американок Винус Уильямс и Бернарду Перу соответственно.
Перед этим борьбу прекратила украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая проиграла в первом раунде испанке Карле Суарес-Наварро.