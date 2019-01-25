Стали известны финалисты Australian Open-2019

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EPA

Джокович еще ни разу не проигрывал в финалах Australian Open

Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович сыграют 27 января в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019-го года.

В полуфинале Надаль не ощутил особого сопротивления со стороны грека Стефаноса Циципаса, разгромив его в трех сетах - 6:2, 6:4, 6:0.

Это уже 25-й финал для испанского теннисиста на турнирах Большого шлема, в 17-ти из которых он побеждал. Больше решающих матчей данной серии только у швейцарца Роджера Федерера - 30.

Для Джоковича его полуфинальный матч против француза Люка Пуя прошел еще легче, нежели у соперника по финалу - 6:0, 6:2, 6:2.

Тем самым сербский теннисист в 24-й раз в своей карьере пробился в решающий поединок турниров Большого шлема, в 14-ти из которых побеждал. Он ни разу не проигрывал в финалах Australian Open - четыре титула.

Накануне чешка Петра Квитова и японка Наоми Осака стали финалистками Открытого чемпионата Австралии по теннису.

НВ

Теги:   Новак Джокович Рафаэль Надаль Australian Open Теннис

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