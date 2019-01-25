Стали известны финалисты Australian Open-2019
Испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович сыграют 27 января в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2019-го года.
В полуфинале Надаль не ощутил особого сопротивления со стороны грека Стефаноса Циципаса, разгромив его в трех сетах - 6:2, 6:4, 6:0.
Это уже 25-й финал для испанского теннисиста на турнирах Большого шлема, в 17-ти из которых он побеждал. Больше решающих матчей данной серии только у швейцарца Роджера Федерера - 30.
Для Джоковича его полуфинальный матч против француза Люка Пуя прошел еще легче, нежели у соперника по финалу - 6:0, 6:2, 6:2.
Тем самым сербский теннисист в 24-й раз в своей карьере пробился в решающий поединок турниров Большого шлема, в 14-ти из которых побеждал. Он ни разу не проигрывал в финалах Australian Open - четыре титула.
Накануне чешка Петра Квитова и японка Наоми Осака стали финалистками Открытого чемпионата Австралии по теннису.
НВ