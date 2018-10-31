Стала известна новая первая ракетка мира в мужском теннисе

Серб Новак Джокович сместит испанца Рафаэля Надаля с первой строчки мирового рейтинга с новой недели.
Как сообщает официальный сайт ATP, испанский теннисист снялся с турнира серии Мастерс в Париже из-за травмы живота и не сможет защитить 180 очков, завоеванных в прошлом году.
Джокович, который накануне уже вышел в третий круг турнира в столице Франции, даже в случае поражения на этой стадии с новой недели точно станет первым в мировом рейтинге. Сербский теннисист в последний раз находился в этом статусе ровно два года назад - в ноябре 2016 года перед стартом Мастерса в Париже.
За последние полгода Джокович выиграл четыре из пяти турниров, в которых принимал участие, причем, все большие. В июле сербу покорился Уимблдон, в сентябре он выиграл US Open, а также записал на свой счет еще победы на Мастерсах в Цинциннати и Шанхае.
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