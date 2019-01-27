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Стал известен чемпион Australian Open-2019

Вчера, 13:45
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EPA

Джокович выиграл третий кряду турнир Большого шлема

Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2019 года, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля.

С учетом формы двух теннисистов, наблюдатели ожидали упорной борьбы, но сеяный под первым номером на турнире серб справился с оппонентом в трех сетах.

В первой партии представитель Испании сумел выиграть три гейма, а во второй - лишь два. В третьей - Надаль снова не взял даже четыре подачи - 6:3, 6:2, 6:3.

Этот успех 31-летнего Джоковича стал рекордным, седьмым на Australian Open. Кроме того, первая ракетка мира выиграл три кряду турнира Большого шлема (ТБШ).

Тем самым серб с 15-ю трофеями по общему количеству побед на ТБШ вышел на третье место в истории, обойдя Пита Сампраса. Первое место у Роджера Федерера (20), второе - у Надаля (17). 

Накануне японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии 2019 года, победив в финале чешку Петру Квитову.

НВ

Теги:   Роджер Федерер Рафаэль Надаль Новак Джокович Australian Open Теннис

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