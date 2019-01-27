Стал известен чемпион Australian Open-2019 Вчера, 13:45 1375 Цей матеріал також доступний українською EPA Джокович выиграл третий кряду турнир Большого шлема EPA

Серб Новак Джокович стал победителем Открытого чемпионата Австралии 2019 года, обыграв в финале испанца Рафаэля Надаля.



С учетом формы двух теннисистов, наблюдатели ожидали упорной борьбы, но сеяный под первым номером на турнире серб справился с оппонентом в трех сетах.

В первой партии представитель Испании сумел выиграть три гейма, а во второй - лишь два. В третьей - Надаль снова не взял даже четыре подачи - 6:3, 6:2, 6:3.

Этот успех 31-летнего Джоковича стал рекордным, седьмым на Australian Open. Кроме того, первая ракетка мира выиграл три кряду турнира Большого шлема (ТБШ).

Тем самым серб с 15-ю трофеями по общему количеству побед на ТБШ вышел на третье место в истории, обойдя Пита Сампраса. Первое место у Роджера Федерера (20), второе - у Надаля (17).

Накануне японская теннисистка Наоми Осака выиграла Открытый чемпионат Австралии 2019 года, победив в финале чешку Петру Квитову.

НВ