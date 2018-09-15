Стаховский принес Украине победу над Португалией на Кубке Дэвиса

Украинский теннисист Сергей Стаховский в трех сетах победил португальца Жоао Соузу и принес Украине победу в противостоянии с Португалией, сделав счет 3:1.

После победы в парном разряде Украина повела в дуэли с Португалией со счетом 2:1. Для общего успеха оставалось одержать одну победу из двух матчей. С этим заданием на отлично справился Сергей Стаховский, который в непростом поединке обыграл Жоао Соузу.

Украинец уверенно начал матч, победив в первом сете 6:2. Во втором сете Жоао Соуза удачно стартовал, взяв две подачи Стаховского. Украинец отыграл один брейк, однако португалец все же сумел довести сет до победы и перевел матч в третью партию. В решающем сете Стаховский и Жоао Соуза до последнего шли очко в очко, но при счете 5:4 украинец сделал решающий брейк и одержал победу в сете и матче. Общий счет противостояния с Португалией - 3:1 в пользу Украины.

Сергей Стаховский (Украина) - Жоао Соуза (Португалия) - 6:2, 4:6, 6:4

Победа над португальцами позволила Украине сохранить прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

В первом матче противостояния Украина - Португалия Илья Марченко в трех сетах уступил лидеру португальцев Жоау Соуза, а позже Сергей Стаховский сравнял счет, обыграв в двух сетах португальца Педро Соузу.

Перед решающим поединком Украинские теннисисты Денис Молчанов и Сергей Стаховский в матче парного разряда на Кубке Дэвиса обыграли португальцев Гаштау Элиаша и Жоау Соузу.

НВ