Спонсор Свитолиной дал оценку игре украинки в последнем сезоне

Свитолина во второй раз подряд сыграет на Итоговом турнире

Теннисный меценат и спонсор первой ракетки Украины Юрий Сапронов прокомментировал сезон-2018 в исполнении украинки, по итогам которого она во второй раз подряд попала на Итоговый турнир WTA.

На своей странице в Facebook Сапронов написал, что считает этот сезон для Свитолиной худшим за последние четыре года. Меценат уверен, что теннисистка знает, как все исправить в 2019 году.

"Первые 5 месяцев этого года были хороши, 3 титула, в том числе на Мастерсе в Риме. Затем, скажем так, "что-то пошло не так". Минимальная задача на сезон выполнена. Остальное – пахать, как говорил один нехороший человек "как раб на галерах" в ноябре и декабре, готовясь к новому сезону", - написал Сапронов.

Что касается участия Свитолиной в Итоговом турнире, то меценат особых иллюзий не испытывает, однако верить в победу украинки будет до последнего.

17 октября стало известно, что украинка Элина Свитолина сыграет на Итоговом турнире года Женской теннисной ассоциации (WTA), где участвуют восемь лучших игроков мира.

На этой неделе Свитолина покинула топ-5 мирового рейтинга, опустившись на шестую позицию, и пропустила вперед финалистку турнира в китайском Тяньцзине чешку Каролину Плишкову.