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Сборная Украины проиграла Швеции стартовый матч Кубка Федерации

Сегодня, 17:22
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EPA

Единственную победу в дуэли со Швецией одержала Ястремская

Женская сборная Украины по теннису уступила Швеции в стартовом поединке Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В первой части противостояния Даяна Ястремская была сильнее Юханны Ларссон, которой не удалось взять ни одного сета - 6:4, 6:2.

Во второй игре Леся Цуренко не смогла оказать достойное сопротивление Ребекке Петерсон, "всухую" проиграв первую партию и выиграв лишь два гейма во второй - 0:6, 2:6.

В решающей дуэли Надежда Киченок и Марта Костюк в парном разряде уступили в трех сетах дуэту Юханны Ларссон и Ребекки Петерсон - 6:2, 3:6, 5:7.

По итогам первого поединка группы сборная Украины занимает третью позицию с нулем очков. На первом - Швеция с одним баллом, на втором - Болгария - с одним, на третьем - Эстония, у которой пока нет пунктов в активе.

Следующий матч желто-синие проведут против Болгарии 7 февраля, после чего, на следующий день, сыграют против сборной Эстонии.

Помочь сборной Украины на турнире не смогла Элина Свитолина, которая сослалась на травму.

НВ

Теги:   Леся Цуренко Марта Костюк Даяна Ястремская Сборная Украины Теннис

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