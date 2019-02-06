Сборная Украины проиграла Швеции стартовый матч Кубка Федерации Сегодня, 17:22 393 Цей матеріал також доступний українською EPA Единственную победу в дуэли со Швецией одержала Ястремская EPA

Женская сборная Украины по теннису уступила Швеции в стартовом поединке Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.



В первой части противостояния Даяна Ястремская была сильнее Юханны Ларссон, которой не удалось взять ни одного сета - 6:4, 6:2.

Во второй игре Леся Цуренко не смогла оказать достойное сопротивление Ребекке Петерсон, "всухую" проиграв первую партию и выиграв лишь два гейма во второй - 0:6, 2:6.

В решающей дуэли Надежда Киченок и Марта Костюк в парном разряде уступили в трех сетах дуэту Юханны Ларссон и Ребекки Петерсон - 6:2, 3:6, 5:7.



По итогам первого поединка группы сборная Украины занимает третью позицию с нулем очков. На первом - Швеция с одним баллом, на втором - Болгария - с одним, на третьем - Эстония, у которой пока нет пунктов в активе.

Следующий матч желто-синие проведут против Болгарии 7 февраля, после чего, на следующий день, сыграют против сборной Эстонии.

Помочь сборной Украины на турнире не смогла Элина Свитолина, которая сослалась на травму.

НВ