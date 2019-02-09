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Сборная Украины проиграла Польше на Кубке Федерации

Сегодня, 19:11
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Fedcup.com

Украина не сумела занять пятое место в группе

Женская сборная Украины по теннису со счетом 1:2 проиграла команде Польши в матче за пятое место Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

В первой части поединка Катерина Козлова уступила Магдалене Френх, хотя выиграла первый сет - 6:3, 5:7, 2:6.

Во второй игре желто-синим удалось сравнять счет в противостоянии благодаря победе Даяны Ястремской над Игой Швентек - 7:6, 6:4.

Поэтому решающей оказалась встреча в парном разряде, которую пара Марта Костюк / Катерина Козлова проиграла в трех сетах дуэту Алисия Росольска / Ига Швентек - 1:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Тем самым сборная Украины заняла седьмое место в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Накануне желто-синие со счетом 2:0 переиграли команду Эстонии во третьем матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило для выхода в финал.

НВ

Теги:   Сборная Украины Марта Костюк Даяна Ястремская Теннис

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