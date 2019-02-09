Сборная Украины проиграла Польше на Кубке Федерации Сегодня, 19:11 156 Цей матеріал також доступний українською Fedcup.com Украина не сумела занять пятое место в группе Fedcup.com

Женская сборная Украины по теннису со счетом 1:2 проиграла команде Польши в матче за пятое место Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.



В первой части поединка Катерина Козлова уступила Магдалене Френх, хотя выиграла первый сет - 6:3, 5:7, 2:6.

Во второй игре желто-синим удалось сравнять счет в противостоянии благодаря победе Даяны Ястремской над Игой Швентек - 7:6, 6:4.

Поэтому решающей оказалась встреча в парном разряде, которую пара Марта Костюк / Катерина Козлова проиграла в трех сетах дуэту Алисия Росольска / Ига Швентек - 1:6, 6:1, 6:7 (5:7).

Тем самым сборная Украины заняла седьмое место в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Федерации.

Накануне желто-синие со счетом 2:0 переиграли команду Эстонии во третьем матче Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации, но этого не хватило для выхода в финал.

НВ